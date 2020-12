Procura Generale Sport in aula: "Al Napoli impedito di giocare, Lega non ha mai recepito indicazione"

Si è conclusa l'udienza al Collegio di Garanzia del Coni, per discutere della partita mai giocata tra Juventus e Napoli. La Procura Generale dello Sport si è espressa cosi in aula nel corso del dibattimento: "È una vicenda particolare e per il Collegio assolutamente inedita. La Corte d’appello ha fatto un passo più lungo della garba, si parla di giustizia disciplinare e invece qui la giustizia è tecnica. Nella chiosa finale si conclude che Napoli merita di essere sanzionata perché non si è trovata nell’impossibilità di disputare gara con violazione lealtà, correttezza e probità.

La condotta del Napoli non è rilevante in questo procedimento, lo potrebbe essere in un procedimento successivo con tutte le garanzie del procedimento disciplinare. Concordo con l’analisi di Grassani sul tempo Qui non c’è mai stata rinuncia espressa di disputare la gara da parte del Napoli, il Napoli ha sempre comunicato di essere stata impedita dai provvedimenti della Asl, mentre la Lega non ha mai recepito le indicazioni della società come rinuncia. Il tempo da valutare è quello tra le 21:30 di domenica 4 ottobre”.