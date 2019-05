Pronto il nuovo codice di Giustizia sportiva: domani in consiglio federale, i punti salienti

Verrà presentato domani in Consiglio Federale il nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Un lavoro portato avanti dal presidente della FIGC Gabriele Gravina e dal suo vice Cosimo Sibilia. Fra le novità più interessanti che verranno messe sul tavolo per essere approvate, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'introduzione di un'attenuante a favore delle società coinvolte in comportamenti violenti dei propri tifosi a fronte di una dimostrazione di aver messo in atto precise azioni di contrasto, prevenzione e collaborazione con le forze dell'ordine, oltre all'estensione del divieto di scommesse calcistiche anche al mondo dei Dilettanti.