Prosegue l'iniziativa SSCNapoli Charity: all'asta la maglia di Bakayoko contro il Milan

Prosegue l'iniziativa del Napoli in ambito del progetto Napoli Charity. Questo il comunicato del club sul sito ufficiale: "La SSC Napoli è lieta di annunciare che è on line la sesta asta stagionale che assegnerà la SSC Napoli Maglia Gara 2020/2021 indossata da Tiemoue Bakayoko durante la gara Napoli-Milan. Insieme all’oggetto sarà consegnato un certificato che ne attesta l’autenticità

Il ricavato dell'asta andrà a Dis@bilmente ONLUS, una cooperativa sociale costituita il 15 Settembre del 2017, nata dalla passione condivisa di un gruppo di professionisti del no profit che collaborano insieme nel settore dell'organizzazione eventi, pubblici o privati, esperti in educazione, animazione, progettazione sociale, comunicazione e gestione volontari.

Nasce come idea progettuale al fine di fornire supporto e servizi alle famiglie di persone svantaggiate e con parziale inabilità mediante un servizio qualificato nella formazione dell'autonomia personale, educativa e lavorativa. Tutta l’attività è finalizzata principalmente alla promozione umana ed integrazione sociale di individui, in particolare di soggetti deboli o svantaggiati, ispirandosi ai principi di mutualità, di solidarietà, di democraticità e di valorizzazione delle risorse umane.

La Cooperativa opera in collaborazione con gli Enti Pubblici e Privati del territorio e partecipare alla gestione della rete territoriale dei servizi, favorendo il coinvolgimento di Volontari, Operatori, Utenti e Famiglie al fine di sviluppare territori socialmente attivi e responsabili".