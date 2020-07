PSG, entrata killer su Mbappe che esce in lacrime: può saltare l'Atalanta

Il Paris Saint Germain sta giocando in questi minuti la finale di Coppa di Francia contro il Saint Etienne, ma sono brutte notizie quelle che arrivano per i parigini: Mbappè, infatti, è uscito in lacrime dal campo, dopo essere stato vittima di un infortunio alla caviglia che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe riguardare anche i legamenti. Alla situazione strizza l'occhio l'Atalanta, prossima avversaria dei francesi in Champions League.

Mbappé leaving pitch in tears after a violent foul that made him suffer a possible ankle twist that could be very bad on ankle ligaments too pic.twitter.com/tojs31PCIR