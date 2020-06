PSG, Herrera gela l'Inter: "Ecco dove vuole andare a giocare Cavani"

La situazione contrattuale di Edinson Cavani fa gola a tanti club, l'uruguagio ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno col PSG e sembra lontanissimo un accordo per il prolungamento con club parigino. Sul Matador sono tante le voci di un possibile approdo all'Inter, ma il suo compagno di squadra di Ander Herrera, ai microfoni di As, ha dichiarato che Cavani vorrebbe giocare in Spagna:

"Cavani? Io so che vuole giocare in Spagna, è un campionato e un paese che adora. Mi faceva molte domande, ma da quando abbiamo lasciato Parigi non ho avuto l'opportunità di parlare con lui. Ora non conosco la situazione".