Psg, nuovo caso di Covid-19: si tratta di un calciatore ed è già in isolamento

Nuovo caso di Covid-19 nel mondo del calcio. Alla vigilia della sfida contro il Dijon, il PSG ha fatto sapere che "un calciatore del gruppo-squadra è risultato positivo al test PCR Sars CoV2", come si legge nel comunicato. Non viene svelata l'identità del tesserato in questione, ma si specifica che il soggetto si trova già in isolamento e seguirà il protocollo sanitario del caso.