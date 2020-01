Psg, Tuchel sull'addio di Cavani: "Cambieremo poco a gennaio"

L'allenatore del Psg, Thomas Tuchel, non vuol sentir parlare di una partenza di Edinson Cavani a gennaio. "Questo non è il Monopoly. Leonardo sa cosa fare per vincere ad alti livelli, dobbiamo salvaguardare la nostra squadra e anticipare le possibile assenze. Non abbiamo bisogno di cambiare tante cose a gennaio", ha detto l'allenatore tedesco facendo riferimento alle voci sul "Matador"