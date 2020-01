PSG, Tuchel sull'addio di Cavani e Kurzawa: "La loro situazione non è chiara"

Il tecnico del Psg, Thomas Tuchel, ha deciso di non convocare Edinson Cavani e Layvin Kurzawa per il match di campionato di domani sera sul campo del Lilla. Parlando in conferenza stampa, Tuchel ha dichiarato: "La loro situazione in seno al club non è chiara.

L'eventuale scambio con De Sciglio della Juve? Ho dato il mio benestare, ma non c'è nulla di deciso tra i club. Però c'è un discorso aperto, ecco perché Kurzawa non sarà nel gruppo dei convocati per Lilla. Lo stesso vale per Cavani: non è una cosa da poco e bisogna chiarirsi".