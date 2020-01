PSG, Tuchel sull'addio di Cavani: "Non vorremmo perderlo, ma potrebbe accadere"

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa del possibile addio di Edinson Cavani: "Non vorremmo perderlo ma potrebbe accadere, è la realtà. Adesso è un giocatore che fa parte dello spogliatoio e sono contento ma le cose possono cambiare e ci adatteremo eventualmente. Adesso non lo devo incontrare, dovremo aspettare qualche giorno. Dovrà lottare come gli altri per un posto in squadra. Si è infortunato tante volte e non è colpa né sua né nostra. Si è allenato spesso da solo e capisco che non sia facile"