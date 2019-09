Quote serie A, bassissime le vittorie interne di Napoli e Juventus

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Dopo il ko contro il Torino, il tecnico del Milan Marco Giampaolo deve dare una scossa alla sua posizione, già a rischio. Il compito non è dei più facili: domenica sera a San Siro arriva la Fiorentina. Si naviga a gonfie vele con l'Inter capolista a punteggio pieno che domani sera è attesa dal testacoda contro la Sampdoria, ultima e in piena crisi. Contro la Spal domani la Juventus cerca punti per non perdere contatto dai nerazzurri mentre domenica, contro il Brescia, il Napoli è chiamato al riscatto. Secondo gli analisti Snai, il Milan parte con i favori del pronostico: il successo rossonero vale 2,25, mentre si gioca a 3,25 il colpo della Fiorentina, quota 3,15 per il pareggio. Inter favorita in casa della Samp: il successo nerazzurro è dato a 1,67, contro il 3,90 del pareggio e il 5,00 per il successo doriano. La Juve parte in vantaggio, a 1,25. contro il 5,75 sulla 'X' e il 12 sul colpo Spal. Simile la forbice proposta per Napoli-Brescia: la vittoria vale 1,27, pareggio a 6,25 e '2' a 9,25.