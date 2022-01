Ranieri saluta Gianni di Marzio: "Addio amico mio, se alleno lo devo a te!"

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Addio Gianni, sei stato il mio allenatore per 5 anni e mio grande amico per tutta la vita: se sono allenatore lo devo a te". Così da Londra il tecnico del Watford, Caludio Ranieri, gia allenatore tra le altre di Juve, Roma e Leicester con cui ha vinto a sorpresa la Premier League, saluta il suo ex allenatore Gianni Di Marzio morto a 82 anni. "Ora - aggiunge Ranieri - posso solo condividere il dolore di questa tua ultima notizia con Tucci e Gianluca. Mi mancherai, tantissimo". (ANSA).