Real Madrid, Ancelotti ieri dal Fisco spagnolo: già bloccato 1,4mln di stipendio

"Real Madrid, Ancelotti nei guai col fisco spagnolo. Bloccata una parte dello stipendio" scrive QS oggi in edicola. Ieri il tecnico del Real si è recato al Tribunale distrettuale numero 35 di Madrid, insieme al suo avvocato, per rispondere alla richiesta del Fisco spagnolo che gli impone di pagare 1,4 milioni di tasse non versate nel 2014 e nel 2015. Si parla di oltre 300mila euro per il 2014 con l'aggiunta di interessi e mora. Il tecnico ha ammesso di esser stato mal consigliato nel 2014 ma ha respinto le accuse per il 2015, spiegando di non esser stato in Spagna per 183 giorni (era il termine minimo per pagare le tasse nel Paese iberico), mostrando anche la geolocalizzazione del cellulare e i biglietti aerei. Sono state avviate le trattative per dirimere la controversia. Intanto il Fisco ha bloccato 1,4 milioni dallo stipendio del tecnico a garanzia del credito che vanterebbe nei confronti del tecnico italiano.