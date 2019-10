Real Madrid, James ancora fuori forma: ha rinunciato alla Colombia per allenarsi

Un precampionato nel campionato per James Rodriguez. Il colombiano del Real Madrid, scrive as.com, sta svolgendo una preparazione specifica in quel di Valdebebas, approfittando della sosta per gli impegni delle nazionali. L'obiettivo estivo del Napoli, si legge, non è infatti partito titolare nelle ultime uscite per una condizione fisica ancora da recuperare, su cui sta lavorando con un piano apposito.