Real Sociedad continua a dare spettacolo: altri 4 gol e primo posto in Liga

La Real Sociedad, avversaria del Napoli giovedì in Europa League, non si ferma e trova un'altra vittoria in Liga battendo 4-1 l'Huesca. Serata perfetta per la squadra di Alguacil che è andato a segno con la doppietta di Oyarzabal e i gol di Portu e Isak. Con questo successo la Real Sociedad supera Real Madrid e Granada e vola in testa alla classifica a 14 punti mentre l'Huesca resta a quota 5.