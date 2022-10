Ricordate Akinfenwa? L'ex gigante dello Swansea lascia il calcio e si dà al wrestling

"Per oltre vent'anni ho fatto quello che più mi piace fare, ma era una professione, ora voglio provare nuove esperienze".

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ricordate Adebayo Akinfenwa? Cinque mesi fa l'attaccante si è ritirato dal calcio giocato, dopo una carriera di oltre vent'anni in cui ha indossato le casacche, tra le altre, di Swansea e Wimbledon, e ora è pronto a cambiare sport. Dal calcio al wrestling, l'ormai ex centravanti, 104 chili di peso per 188 centimetri d'altezza, accompagnerà la star della boxe olimpica britannica Anthony Ogogo nel suo incontro contro Malik. "Per oltre vent'anni ho fatto quello che più mi piace fare, ma era una professione, ora voglio provare nuove esperienze. Il wrestling era sempre nella mia testa, Ogogo non poteva più boxare, ha scoperto l'amore per il wrestling e mi ha chiesto se volessi provare", ha detto Akinfenwa al Daily Mail.