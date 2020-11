Ricordate il tifoso Juve che mimò il 3-0 allo Stadium? Ha perso il Mondiale di Moto 3 e i napoletani ironizzano

Tony Arbolino, il pilota milanese di Moto 3 che non è riuscito a conquistare il Mondiale di categoria, è il tifoso della Juventus che la sera del 4 ottobre scorso mimava il gesto del 3-0 in occasione del match tra i bianconeri e il Napoli all’Allianz Stadium. A Portimao ha sfiorato il titolo arrivando secondo a sole quattro lunghezze in classifica generale da Arenas. E così alcune tifosi, specie di fede azzurra, si sono gustati un’ironica vendetta non dimenticando lo sfottò di quella sera. Lo riporta FanPage..