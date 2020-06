Rifinitura al San Paolo per il Napoli, arrivati Giuntoli ed Edo: non c'è ADL

Il Napoli prosegue la marcia di avvicinamento alla finale di Coppa Italia che vedrà di fronte gli azzurri e la Juventus. La squadra è al lavoro al San Paolo dove in questi minuti - come riportato dal nostro inviato - sono arrivati anche Cristiano Giuntoli ed il vice presidente Edo De Laurentiis. Al momento, dunque, è ancora assente il presidente Aurelio De Laurentiis: possibile che il patron azzurro resti a Roma e non raggiunga la squadra alla vigilia del match.