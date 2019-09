Rigore per il Napoli: al secondo tentativo Insigne fa 2-0!

Momenti concitati al Vial Del Mare! Al 36' colpo di testa di Llorente ribattuto con un braccio da Tachtsidis: rigore assegnato da Piccinini dopo aver consultato il Var. Sul dischetto va Insigne che calcia centrale e si fa parare il rigore da Gabriel ma è tutto fermo in quanto il portiere non aveva tenuto i piedi sulla linea di porta come vogliono le nuove regole. Sulla ribattuta è freddo il capitano azzurro che infila il pallone a mezza altezza: 2-0 Napoli!