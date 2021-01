Rinvio Everton-City, Guardiola: “Potevamo giocare ma il club aveva timore. Ho chiamato Ancelotti...”

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - "Cinque giocatori sono risultati positivi": lo ha annunciato il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola nel corso della conferenza stampa che anticipa il match contro il Chelsea,in programma domenica, senza rivelarne i nomi, come da esplicita richiesta della Premier League. Quattro positività erano emerse durante un test effettuato il giorno di Natale, alle quali se ne erano aggiunte altre tre tre giorni dopo tanto che la gara con l'Everton di lunedì scorso era stata rinviata. "Avevamo abbastanza giocatori per sfidare l'Everton e volevamo giocare - ha spiegato il tecnico dei Citizen - ma il club era preoccupato riguardo la diffusione del virus. Ho chiamato personalmente Ancelotti per spiegare la situazione". In merito alla notizia dei 5 positivi tra gli uomini di Guardiola, l'allenatore del Chelsea, Franck Lampard ha detto: "Sono a conoscenza della situazione al City, ma al momento la partita è confermata. Il City ha avuto dei problemi al campo di allenamento, li abbiamo avuti anche noi, ma non hanno riguardato il gruppo squadra". (ANSA).