Ripresa campionati, idee chiare in Spagna: "Chi non vorrà giocare sarà penalizzato"

Mentre in Italia c'è ancora la massima incertezza sulla possibile ripresa dei campionati, in Spagna - tra le Nazioni più contagiate dal COVID-19 - hanno le idee più chiare: il presidente della Liga Javier Tebas è intervenuto in un forum organizzato dagli imprenditori di Saragozza in merito al possibile ritorno in campo: "Sono sicuro che torneremo in campo e termineremo la stagione. Chi non gioca verrà penalizzato, non si può congelare così la stagione, la UEFA è stata chiara. Non riusciremo a tornare ad allenarci settimana prossima perchè c'è un piccolo ritardo sull'autorizzazione del protocollo che abbiamo inviato"