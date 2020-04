Rmc Sport - Ligue 1, stagione finita: l'annuncio del Governo francese nelle prossime ore

Mentre in Italia si cerca di capire come far ripartire il calcio, la situazione in Francia sembra andare in una direzione decisamente diversa: come riportato da Mohamed Bouhafsi, giornalista dell'emittente francese Rmc Sport, nelle prossime dovrebbe arrivare l'annuncio del Governo di Macron per la sospensione definitiva della Ligue 1. Successivamente, dunque, dovrebbero arrivare le decisioni per piazzamenti e retrocessioni.

🚨🚨 Fin de la saison de football. Le gouvernement va annoncer dans les prochaines heures la fin de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Plus de foot jusqu’en août. L’AG de la LFP va se réunir en mai pour statuer sur les classements de cette saison et les montées et descentes. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) April 28, 2020