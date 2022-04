Roma in corsa per la Champions: Mourinho fa il pompiere, ma i tifosi sognano

Tra i tifosi giallorossi c'era la convinzione che se la Juventus avesse frenato contro il Bologna la Roma avrebbe potuto continuare a credere nel quarto posto.

Tra i tifosi giallorossi c'era la convinzione che se la Juventus avesse frenato contro il Bologna la Roma avrebbe potuto continuare a credere nel quarto posto e nella qualificazione alla prossima Champions League. Mourinho, almeno a parole, non ci pensa proprio, ma la sensazione è che i giallorossi nei prossimi giorni si giocheranno qualcosa in più della semifinale di andata di Conference League contro il Leicester. Un anno fa la Roma si giocava la semifinale di Europa League contro il Manchester United, ma aveva abbandonato il campionato, con una squadra piena zeppa di infortunati e Fonseca distante anni luce da Trigoria. Sui social, come riporta Gazzetta.it, ci sono tifosi giallorossi che dicono che nelle prossime tre trasferte bisognerà fare "meno turnover possibile per giocarsele al massimo".