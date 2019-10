Roma, piovono infortuni al ginocchio: esce dolorante Diawara

Continuano gli infortuni al ginocchio in casa Roma. Dopo i recenti ko di Pellegrini e Zappacosta, durante la partita valevole per la settima giornata di campionato tra Roma e Cagliari, Amadou Diawara è stato costretto ad uscire dal campo per un infortunio al ginocchio. Le immagini non fanno presagire nulla di buono per l'ex centrocampista del Napoli che è andato via dal rettangolo di gioco molto dolorante.