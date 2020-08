Ronaldinho rilasciato dopo 171 giorni di detenzione in Paraguay: pagherà 90.000 dollari

Ronaldinho lascia gli arresti domiciliari in Paraguay. L'ex fenomeno di Barcellona e Milan ha ottenuto la sospensione del procedimento in atto, relativo al caso del passaporto falso con cui è entrato nel Paese sudamericano. Anche suo fratello Roberto è stato rilasciato, sebbene con una condanna a due anni. Il brasiliano è stato in arresto per 171 giorni: dovrà pagare 90.000 dollari, mentre il fratello ne dovrà versare 110.000. Lo riporta Olé.

Come parte dell'accordo, entrambi sono obbligati a comparire davanti alla giustizia brasiliana ogni quattro mesi per un anno; inoltre, dovranno comunicare una residenza fissa a Rio de Janeiro, dove potranno essere localizzati in ogni momento. Devono inoltre mantenere gli stessi numeri di cellulare e informare il tribunale in caso di modifica degli stessi. Ronaldinho è autorizzato a trasferirsi in un altro Paese purché informi la giustizia dei suoi spostamenti.