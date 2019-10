Salisburgo, la probabile formazione: Haland torna in attacco, sulla destra c'è Minamino

Secondo quanto riportato da Tmw, ci sarebbero un paio di dubbi per Jesse Marsch, allenatore statunitense del Red Bull Salisburgo, che contro il Napoli, rispetto al pareggio in campionato contro lo Sturm Graz, dovrebbe cambiare almeno un paio di pedine. E soprattutto la mentalità della squadra: in campo con la formazione della Champions, un 4-4-2 più scattante e dedito alle ripartente. In attacco dovrebbe esserci Haland. Il norvegese classe 2000 è apparso abbastanza opaco nel già citato 1-1 in Bundesliga, ma era al rientro dopo due turni di stop per infortunio e pare aver recuperato pienamente. Oggi si è allenato col resto del gruppo, guiderà l’attacco austriaco e sarà il pericolo pubblico numero uno: 18 gol in 12 partite sono un biglietto da visita preoccupante.

Chi lo affianca? In questo momento, è favorito Hwang Hee-chan, insidiato però da Patson Daka. Quest’ultimo è più prolifico, ma l’asiatico più propenso all’assist e a supportare il bomber scandinavo. A centrocampo, più Mwepu, altro classe ’98 in una squadra giovanissima, che Ashimeru (più “esperto”, è un ‘97) per affiancare Junuzovic, con Minamino riproposto sulla destra e ovviamente Szoboszlai a sinistra. In difesa Wöber, schierato da terzino con lo Sturm Graz, dovrebbe tornare al centro con Ramalho, con il capitano Ulmer di nuovo titolare a sinistra.

La probabile formazione del Red Bull Salisburgo (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer; Minamino, Junuzovic, Mwepu, Szoboszlai; Hwang, Haland