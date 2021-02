Scegli il regalo di San Valentino. Tantissime offerte per voi tifosi

San Valentino si sa è la festa degli innamorati ed esprime amore e passione, gli stessi sentimenti che alimentano la fede calcistica del popolo azzurro, un attaccamento viscerale ai colori della SSC Napoli che, chi non è napoletano, non può capire. In occasione di questa speciale ricorrenza che cadrà nei prossimi giorni, Napoli Store propone tantissimi prodotti ed idee regalo utili a chi vuol rendere felice le persone care. Borselli, pochette, zaini articoli di pelletteria, sciarpe, cappelli, accessori e tanti altri prodotti griffati SSC Napoli rivolti a chi vuol portare con sé tutta la passione per la squadra.

E' il momento giusto per scegliere il prodotto di merchandising che più vi piace, basta cliccare sul link in fondo e navigare tra i prodotti selezionati.

Clicca qui per i prodotti di San Valentino