Scopri la nuova collezione Summer Vibes. Novità per l'estate

Ci sono novità nel mondo del merchandising SSC Napoli targato Kappa, in questi giorni infatti è avvenuto il lancio della collezione Summer Vibes. Prodotti dallo stile streetwear dedicati alla bella stagione: casacche, t-shirts, pantaloncini ed accessori in diversi modelli e varianti di colore, dal design ispirato al baseball. Essendo una linea dedicata al tempo libero, la vera novità sta nell'assenza degli sponsor istituzionali sui capi. Per visionarli basta navigare il portale dei prodotti ufficiali e-napolistore.it, e scoprire tutte le nuove offerte. Tante offerte per i tifosi di TuttoNapoli.

Clicca qui per la collezione Summer Vibes