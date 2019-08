Scopri le novità sulle tute 2020 indossate da Napoli. Le offerte per i nostri lettori

La Kappa è ormai partner consolidato della SSC Napoli e ha dimostrato di saper accontentare le esigenze del pubblico, proponendo capi realizzati con grande cura, qualità ed attenzione nel design. La collezione dedicata alla squadra azzurra ad esempio, è piena di novità, oltre alla linea gara, i prodotti di abbigliamento, di rappresentanza o da allenamento presentano tante particolarità che hanno riscosso grandi apprezzamenti tra i tifosi. Le tute anche quest'anno realizzate nelle varianti con capuccio o senza, presentano i colori dominanti del blu e del grigio, con loghi e patches 3D, inserti con grafica a strisce in contrasto, in tessuti microfibra o acetato. I modelli di allenamento poi, dalla classica mezza zip presentano anche la variante in verde militare, mood predominante di questa annata. Per vedere comodamente da casa i modelli delle nuove tute 2020, basta accedere al link in basso ed esplorare tutta la collezione.

