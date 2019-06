Scozzafava: "Tifosi imborghesiti, basterà James per riempire il San Paolo?"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando si è cominciato a parlare di James, i commenti che ho ascoltato a Napoli non erano tutti positivi. Poi è cominciata la Copa America, hanno visto le giocate che ha fatto e i tifosi hanno cambiato idea. Quindi penso che anche un giocatore come lui, che dovrebbe accendere la piazza, potrebbe portare qualche perplessità in qualche tifoso. Lo stadio è un mondo a parte: prima si parlava di crisi, poi sono arrivati prezzi popolari e non c'è stato comunque il pienone. La verità è che il tifoso s'è imborghesito".