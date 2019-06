Senegal sconfitto, Koulibaly: "Conosciamo il nostro valore, possiamo fare di più!"

Non è andata bene al Senegal di Kalidou Koulibaly, sconfitto alla seconda giornata della fase a gironi di Coppa d'Africa contro l'Algeria. Il difensore azzurro ha scritto un messaggio su Twitter dopo la debacle: "Conosciamo il nostro valore e sappiamo di poter fare di più. Lo dimostreremo".

Nous connaissons notre valeur et nous savons que nous pouvons faire plus. Nous allons le prouver



Conosciamo il nostro valore e sappiamo di poter fare di più. Lo dimostreremo



We know our potential and we know we can do more ❤️



🇸🇳 #SENALG 0-1 🇩🇿 #AFCON2019 #KK