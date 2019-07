Senegal-Uganda, Koulibaly migliore in campo: "Semplicemente perfetto, un muro!"

“Semplicemente perfetto, un muro difensivo non permette a Kaddu la giocata. Sfortunato nel primo tempo quando prende bene il terzo tempo ma non trova l’impatto decisivo con la sfera”. Questo il giudizio di Tuttomercatoweb per la prestazione di Kalidou Koulibaly nella gara del suo Senegal contro l’Uganda. Il difensore del Napoli, con 7 in pagella, è il migliore tra i suoi.