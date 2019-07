Coppa d'Africa, il Senegal di Koulibaly batte l'Uganda e vola ai quarti: ci sarà la sorpresa Benin

Successo per il Senegal di Kalidou Koulibaly che batte 1-0 l’Uganda e si qualifica per i quarti di finale. Nella gara valida per gli ottavi è stato decisivo il gol Manè al quarto d’ora. Lo stesso attaccante ha poi sbagliato un rigore al 61’, ma i senegalesi sono comunque passati al turno successivo. Novanta minuti in campo per l’azzurro Kalidou Koulibaly, ammonito al 70’. Ai quarti di finale il Senegal incontrerà il sorprendente Benin, capace di superare ai rigori il Marocco ed eliminandolo clamorosamente dalla competizione.