Serie A, gli arbitri del 25° turno: c'è Massa per il Milan, Pairetto per il derby

Di seguito le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A. Per la sfida del Napoli c'è l'esordio di Marini della sezione di Roma. Massa sarà a San Siro per Milan-Udinese, mentre c'è Sacchi per Juve-Spezia. Questo l'elenco completo.

Atalanta – Crotone: Sozza

Robilotta – Tardino

IV: La Penna

VAR: Chiffi

AVAR: Fiorito

Benevento – H. Verona: Ayroldi

Carbone – Moro

IV: Paterna

VAR: Guida

AVAR: Longo

Cagliari – Bologna: Di Bello

Passeri – Rocca

IV: Volpi

VAR: Mariani

AVAR: Del Giovane

Fiorentina – Roma: Calvarese

Bresmes – Galetto

IV: Abisso

VAR: Aureliano

AVAR: Tolfo

Genoa – Sampdoria: Pairetto

Costanzo – Vivenzi

IV: Maresca

VAR: Giacomelli

AVAR: Liberti

Juventus – Spezia: Sacchi

Colarossi – Di Vuolo

IV: Marchetti

VAR: Fabbri

AVAR: Di Iorio

Lazio – Torino: Piccinini

Preti – Lo Cicero

IV: Prontera

VAR: Di Paolo

AVAR: Valeriani

Milan – Udinese: Massa

Meli – Alassio

IV: Fourneau

VAR: Banti

AVAR: Mondin

Parma – Inter: Pasqua

Giallatini – Cecconi

IV: Abbattista

VAR: Doveri

AVAR: Bindoni

Sassuolo – Napoli: Marini

Ranghetti – Prenna

IV: Maggioni

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi