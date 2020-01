Serie A, tre partite alle 15: tutte le formazioni ufficiali delle sfide

Comunicate le formazioni ufficiali di Lecce-Inter: dopo il pari interno con l'Atalanta i nerazzurri i nerazzurri a caccia di tre punti importanti nella corsa scudetto, trovandosi però di fronte un Lecce deciso a risollervarsi dopo quattro sconfitte consecutive

LE FORMAZIONI:

Lecce (3-4-1-2): Gabriel; Rossettini, Lucioni, Dell'Orco; Rispoli, Deiola, Petriccione, Donati: Mancosu; Babacar, Lapadula.



Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

Diramate le formazioni ufficiali di Bologna-Verona: alle ore 15 al Dall'Ara di Bologna scenderanno in campo i padroni di casa rossoblu ed il Verona, match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A. Negli emiliani non c'è Palacio mentre Juric mette fuori dagli 11 titolari Verre

LE FORMAZIONI:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

Appena uscite le formazioni di Brescia-Cagliari: Corini ritrova Tonali dopo la squalifica e lascia fuori Balotelli, gioca Donnarumma. Nei sardi c'è voglia di rivalsa e Maran si affida ancora al tandem Joao Pedro-Simeone.

LE FORMAZIONI:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Ndoj, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Torregrossa.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.