Serie A verso una centrale unica per processare i tamponi, venerdì la decisione

La Serie A va verso l'adozione di una centrale unica per processare i tamponi per il coronavirus delle squadre. Un mese fa il consiglio di Lega aveva deciso di procedere in questa direzione, adeguando il protocollo con il supporto della Federazione medico sportiva italiana guidata da Maurizio Casasco, che è anche un consigliere della Lega Serie A. Una delibera - riporta SportMediaset - potrebbe arrivare nell'assemblea dei venti club convocata per venerdì alle 17 in videoconferenza, che ha fra i vari punti all'ordine del giorno proprio le raccomandazioni medico sanitarie della Fmsi. La riunione sarà anche l'occasione per un aggiornamento sull'operazione, approvata nell'ultima assemblea del 19 novembre, per l'ingresso della cordata fondi di investimento Cvc-Advent-Fsi nella media company con cui la Lega gestirà i diritti tv e quelli commerciali. Sul tavolo anche la fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tv della stagione in corso, nonché della virtualizzazione di spalti e cerchio di centrocampo degli stadi.