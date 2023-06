Serie B, il Bari è la prima finalista dei play-off: superato il Sudtirol

Il Bari, in dieci contro undici per un tempo per l'espulsione di Ricci, ha la meglio sul Sudtirol per 1-0 grazie al gol di Benedetti al 70'

