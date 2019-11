(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il progetto var per la Serie B sarà oggetto della riunione dell'Assemblea ordinaria della Lega calcio della stessa Serie B convocata per lunedì 18 novembre in prima convocazione e martedì 19 in seconda dal presidente Mauro Balata. Fra gli altri punti all'ordine del giorno il budget per la stagione 2019-2020, il marketing.