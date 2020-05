Serie D non ripartirà, ecco le neo-promosse: anche Turris e Palermo nei professionisti

Il campionato di Serie D non riparirà, è questa la decisione dopo il Consiglio Federale andato in scena nel pomeriggio odierno: nove società allora possono festeggiare la promozione in Serie C - l'ufficialità arriverà nei prossimi giorni

LE NOVE PROMOSSE - Queste le nove promosse: Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo. Beffa per il Foggia che al momento resta escluso in attesa di capire se potrà accedere alla Serie C tramite i ripescaggi