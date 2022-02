Shaqiri come Insigne: a 30 anni vola in America per guadagnare tantissimo, le cifre

Xherdan Shaqiri da ieri è ufficialmente un nuovo calciatore dei Chicago Fire, club di Major League Soccer con cui ha sottoscritto un contratto valido fino a giugno 2024. Classe '91, il capitano della Svizzera proprio come Insigne (capitano del Napoli che a luglio si trasferirà a Toronto) ha deciso a 30 anni di proseguire la sua carriera negli Stati Uniti, partendo dall'anno che si concluderà col Mondiale.

Shaqiri vola a Chicago anche per questioni economiche, diventerà infatti uno dei calciatori più pagati del campionato: per l'ormai ex OL stipendio da 7 milioni di dollari l'anno.