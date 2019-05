Si spegne il sogno del Benevento: clamoroso ko in casa, Cittadella in finale play-off

Nonostante la vittoria per 2-1 nella gara d’andata a Padova e nonostante il vantaggio in classifica, il Benevento esce dai play-off di serie B. La squadra sannita, in cui militano anche l’azzurro Roberto Insigne e l’ex calciatore del Napoli Christian Maggio, perde clamorosamente la semifinale di ritorno per 3-0. Decidono le reti di Diaw (36’), Panico (44’) e Moncini (54’): un tris che vale la finale play-off per il Cittadella e che spegne il sogno promozione per la squadra campana allenata da Christian Bucchi.