Si torna in Campo: Sconti del 60%!

E' arrivato il momento di ripartire, il Napoli è pronto a lottare su due fronti per conquistare un posto in Champions League e proseguire il cammino verso la finale di Coppa Italia. Il momento è delicato, la squadra azzurra farà di tutto per riprendere la striscia positiva che aveva conseguito prima dello stop ed i tifosi, che non potranno assistere alle partite allo stadio, sono entusiasti della ripresa. Per celebrare il ritorno in campo Napoli Store propone delle fantastiche offerte rivolte a tutti gli appassionati: Sconti del 60% su tutta la collezione di prodotti ufficiali degli azzurri: maglia home, seconda maglia o third, tute di ogni genere, in microfibra, in acetato o da allenamento, borse, accessori e tanto altro. Prodotti ufficiali realizzati dalla Kappa ad un prezzo davvero imperdibile. Acquista tutto quello che desideri sfogliando le offerte in catalogo, senza pagare spese aggiuntive di spedizione. Basta cliccare al link in fondo all'articolo, scegliere quello che desideri e, superando la soglia di spesa di 29.90 non ci sono costi aggiuntivi di consegna,

Clicca qui per gli sconti 60%