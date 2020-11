Sky, Gianluca Di Marzio e Vanessa Leonardi in lacrime in diretta: “Siamo cresciuti con Diego”

Nello studio di Sky Sport 24 non si trattiene l'emozione per la morte di Diego Armando Maradona. I giornalisti Gianluca Di Marzio e Vanessa Leonardi sono scoppiati in lacrime in diretta al momento dell'annuncio della notizia: “Siamo cresciuti con Diego”. Dopo le lacrime anche la rabbia di Di Marzio nel rivedere Diego giovane con suo papà Gianni: "E' un peccato che sia morto così giovane ed abbia buttato via molti anni della sua vita".