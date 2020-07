Sky - Lippi pronto a tornare in Figc, incontro con Gravina per un nuovo ruolo

Secondo le ultime novità rivelate da Sky, prende piede l'ipotesi di un futuro federale per l'ultimo ct campione del mondo, Marcello Lippi. L'ex ct è a Roma per parlarne con il presidente della FIGC Gabriele Gravina e discutere di un suo ritorno nel calcio italiano. L'idea sarebbe quella di una posizione da direttore tecnico subito, per poi avere in futuro una carica come presidente della Associazione Allenatori al posto di Ulivieri.