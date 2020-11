Sky, lo sport spinge i ricavi ma gli abbonati sempre in calo

Lo sport spinge i ricavi per Sky, ma calano gli abbonati. Lo scrive il portale tematico Calcio&Finanza, che analizza così i dati diffusi dall'emittente satellitare: I ricavi per Sky a livello globale (non solo in Italia ma anche in Uk e Germania) sono aumentati del 5,2% a 4,8 miliardi di dollari nel solo terzo trimestre del 2020. Le entrate dei contenuti sono aumentate del 17,5% a 388 milioni di dollari, guidate da maggiori entrate relative aalla programmazione sportiva con la ripresa dei campionati di calcio in Europa dopo l’interruzione a causa del Covid.

I ricavi diretti al consumatore (legati cioè agli abbonamenti) sono diminuiti dell’1,0% a 3,9 miliardi di dollari, riflettendo una diminuzione degli abbonamenti e del fatturato medio per cliente. I ricavi pubblicitari sono diminuiti dell’1,2% a 462 milioni di dollari, riflettendo la debolezza generale del mercato"