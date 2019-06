Sky, Modugno: "Napoli resiste per Koulibaly, dalla prossima estate però ci sarà la clausola"

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Quelli che si accostano al Napoli sono giocatori da grandissima squadra. James lo conosciamo, anche Manolas e lo stesso Lozano ti fa pensare che possa diventare protagonista anche in serie A. Dovesse il Napoli riuscire a fare questi tre colpi, avrebbe chiaramente fatto un mercato importantissimo. James sarebbe il colpo che può riaccendere l’entusiasmo della piazza. Koulibaly? Ci sono tantissime offerte per lui, ma il Napoli sembra voler resistere. Dal prossimo anno la situazione cambierà, perché si attiverà la clausola di rescissione per Kalidou”.