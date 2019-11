Sky - Mourinho il candidato principale per la panchina del Tottenham

Dopo l’esonero di Mauricio Pochettino come allenatore del Tottenham la dirigenza inglese sta lavorando per trovare il sostituto. Josè Mourinho è il candidato forte per sostituire l'argentino. Secondo quanto riferito da Sky, l'allenatore portoghese ex Inter e Manchester United, esonerato lo scorso novembre proprio dai Red Devils, è pronto per tornare in panchina. Nelle prossime ore i contatti decisivi tra le parti.