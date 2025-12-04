SONDAGGIO - Lobotka out, chi fareste giocare contro la Juventus? Vota anche tu!

SONDAGGIO - Lobotka out, chi fareste giocare contro la Juventus? Vota anche tu!
Oggi alle 14:20Brevi
di Daniele Rodia

Il Napoli perde nuovamente Stanislav Lobotka dopo l'infortunio subito nel riscaldamento di Napoli-Cagliari di Coppa Italia. Nel momento più caldo della stagione con la Juventus alle porte, il Benfica in Champions League settimana prossima e l'imminente inizio della Supercoppa Italiana, il Napoli dovrà dunque fare a meno del suo play di centrocampo. Dunque sorge spontaneo la domanda: chi giocherà al suo posto?

Dopo la grande prova di ieri in Coppa Italia, Antonio Vergara si candida con alte probabilità a ricoprire la posizione del calciatore slovacco, ma scalpita anche Elmas, vero e proprio jolly della formazione di Antonio Conte, pronto a ricoprire l'ennesimo ruolo in questa stagione. Per te chi dovrebbe rimpiazzare Lobotka? Vergara o Elmas? Vota qui!