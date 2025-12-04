Ultim'ora Infortunio Lobotka: la nota della SSC Napoli

Nuovo infortunio per il Napoli. Ancora uno stop ed ancora a centrocampo. Questo il comunicato ufficiale del club dopo la gara col Cagliari: "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

