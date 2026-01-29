Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: ultimo turno di Europa League con due italiane

Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

Oggi, 29 gennaio, si conclude la due giorni di coppe europee con l'ultimo turno della fase campionato di Europa League. Stasera in campo alle 21 Roma e Bologna, entrambe fuori casa e rispettivamente contro Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv. Di seguito la programmazione tv completa.

GIOVEDI' 29 GENNAIO

18.00 Fiorentina-Milan (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Al Qadsiah-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Juventus-Napoli (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Panathinaikos-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Maccabi Tel Aviv-Bologna (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Aston Villa-Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Nottingham Forest-Ferencvaros (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Lille-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Betis-Feyenoord (Europa League) - TV8, SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 257) e NOW