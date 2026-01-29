Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: ultimo turno di Europa League con due italiane
Oggi, 29 gennaio, si conclude la due giorni di coppe europee con l'ultimo turno della fase campionato di Europa League. Stasera in campo alle 21 Roma e Bologna, entrambe fuori casa e rispettivamente contro Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv. Di seguito la programmazione tv completa.
GIOVEDI' 29 GENNAIO
18.00 Fiorentina-Milan (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Al Qadsiah-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Juventus-Napoli (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.00 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Panathinaikos-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Maccabi Tel Aviv-Bologna (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Aston Villa-Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Nottingham Forest-Ferencvaros (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Lille-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Betis-Feyenoord (Europa League) - TV8, SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 257) e NOW
