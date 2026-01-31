"Vergaradona", Hernanes a sorpresa: "Mi ricorda Diego per come tocca la palla"

'Il Profeta' Hernanes, ex calciatore e opinionista tv, ai microfoni di DAZN ha parlato di Antonio Vergara sbilanciandosi in un riferimento a Diego Armando Maradona: "VergKvara? Però è la prima volta che sbagliate un titolo. Secondo me doveva essere 'Vergaradona'. Ovviamente sto scherzando. Però lui, non come talento puro, ma come modo di coordinarsi per toccare il pallone me lo ricorda.

Stavo cercando delle azioni di Maradona, me lo fa ricordare non come talento ma per come lui tocca il pallone senza coordinarsi troppo: sembra che il pallone è suo amico, lo accarezza, mette la suola, interno ed esterno. È molto tranquillo quando sta con il pallone tra i piedi, e poi ha queste cosce potenti. Anche paragonandolo con Neres, Vergara lo ritrovo più efficace quando fa i gesti tecnici. Vedo delle cose che mi fanno vedere se un giocatore è di un livello superiore o no. Vergara lo vedo no quando fa un gol, ma da quando è entrato con il Sassuolo: si vedeva la sua personalità. Questo è un giocatore importante, si vede da come tocca il pallone, da come lo tratta".